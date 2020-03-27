Экономику Евросоюза защитят от последствий коронавируса за 37 миллиардов евро

Европейский парламент (ЕП) одобрил меры по борьбе с коронавирусом и защите экономики региона от его последствий, предложенные Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает ТАСС.
В частности, меры включают в себя создание инвестиционного фонда в размере 37 миллиардов евро. Он будет помогать европейским компаниям преодолевать последствия эпидемии. Теперь министры финансов европейских государств должны будут разработать общий план поддерживающих мер в течение двух недель, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Ранее аналитики Bloomberg пришли к выводу, что Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона. Это произойдет на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
Коронавирус нанес сильнейший удар по европейской экономике. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Экономисты Bloomberg предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.
Европейские власти уже приняли экстренные меры для того, чтобы помочь экономике региона. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил программу количественного смягчения на 750 миллиардов евро. Также министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер на уровне около процента от ВВП в 2020 году.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения