Главврач больницы в Коммунарке оценил готовность Москвы к новому пику COVID-19

Главный врач 40-й больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко высоко оценил готовность Москвы к новому пику заболеваемости COVID-19. Об этом он заявил в интервью журналистке Тине Канделаки, отрывок из которого опубликован в Telegram-канале RTVI.

«Да, больницы заполнены, но количество... Пока не больше [чем в марте]», — сказал медик.

Дефицита мест в больницах, по его словам, в Москве нет и не ожидается. «Потому что в условиях марта город показал, как он способен реагировать, переформатироваться...» — пояснил Проценко.

«Реально могу сказать, что Москва и медицинская система (...) на этот вызов очень четко отреагировали, и я уверен, мы готовы к любому пику», — подчеркнул Проценко.

Ранее Проценко объяснил увеличение числа случаев коронавируса множеством разных факторов. В частности, он подчеркнул, что россияне перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук и в целом «немного расслабились». Кроме того, по его словам, дети снова начали ходить в школу, а работа на удаленке закончилась. Из-за этого сократилась и социальная дистанция, отметил Проценко. «Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — заключил он.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса. В Москве COVID-19 подтвердили у 3537 пациентов. Всего число случаев заражения за все время достигло 1 225 889.