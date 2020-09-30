Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

Главный врач 40-й больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о числе пациентов с коронавирусом в лечебном учреждении и их состоянии. Соответствующий график, описывающий текущую ситуацию, он опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно последним данным, число пациентов за неделю с 18 по 25 сентября превысило число больных, находившихся в реанимации в пик эпидемии — так, с 24 апреля по 1 мая средний показатель был 66,7, а в сентябре он составил 72,7. Также Проценко показал график, отражающий возраст пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Так, 82,4 процента больных — старше 60 лет, 13,3 процента пациентов — в возрасте от 40 до 60 лет, меньше всего пациентов от 18 до 40 лет — 4,4 процента.

По данным на 30 сентября, в России за сутки зарегистрирован 8481 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 1 176 286.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в цифрах по коронавирусу, поэтому вводить специальные ограничения оснований нет. По ее словам, значимые изменения фиксируются только только в двух округах, в том числе Центральном федеральном округе.

О нежелании возвращаться к ограничительным мерам в том объеме, которые были весной, также заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что борьба с коронавирусом еще продолжается. Он призвал наращивать объемы тестирования на COVID-19, а также соблюдать масочный режим в общественных местах.