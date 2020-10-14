Вирусолог объяснил разницу между российскими вакцинами от коронавируса

Между тремя российскими вакцинами есть разница, хотя их суть одинакова. Различия перечислил вирусолог, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает URA.RU.

Альтштейн объяснил, что каждый препарат вводит в организм человека аминокислотную белковую последовательность, которая даст иммунную реакцию. Он подчеркнул, что все три препарата безопасны и дошли до стадии клинических испытаний.

Он рассказал, что разница заключается в способах создания препаратов. Так, первая зарегистрированная в России вакцина «Спутник V» — аденовирусная, созданная на основе другого аденовируса. Он не способен вызывать у людей тяжелое заболевание и не может размножаться в организме. При этом в аденовирус встроен ген коронавируса, и когда он попадает в клетки, в них начинает образовываться белок, вызывающий иммунитет и способствующий возникновению антител и Т-лимфоцитов.

Вторая вакцина, о которой рассказал Альтштейн, — препарат, разработанный центром Чумакова. Он цельновирионный, разработан на основе погибшего вируса. Для изготовления такой вакцины берется сам коронавирус, очищается, «убивается» формалином и потом вводится как вакцина. Содержащийся в вирусе белок будет вызывать иммунный ответ. Вирусолог уточнил, что этот препарат пока отстает от других по клиническим испытаниям и еще не получил название, но, скорее всего, будет не самым слабым.

Третий препарат — вакцина центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Она пептидная, разработана на основе искусственно синтезированных белков, которые собираются «специальным образом». По мнению Альтштейна, «ЭпиВакКорона» может оказаться менее эффективной, потому что такая категория препаратов слабо изучена.

Ранее стало известно, что в России создали новое лекарство для лечения коронавируса. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали, что препарат воздействует на участки в геноме вируса, подавляя его развитие. Там добавили, что при попадании в организм медикамент не вызывает побочных эффектов.