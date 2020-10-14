Мурашко назвал крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуацию с коронавирусом в России можно назвать крайне напряженной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам министра, не все население выполняет предписанные рекомендации. Он объяснил, что от поведения россиян зависит минимизация рисков для страны и экономики.

Глава Минздрава добавил, что в России не выявлено проблем для использования средств индивидуальной защиты. Мурашко уточнил, что на данный момент развернуто 176 тысяч инфекционных коек, но перепрофилирован еще не максимум, так как наибольшее число составляло почти 185 тысяч.

13 октября главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в России складывается довольно тревожная ситуация с распространением коронавируса, указав на то, что накануне суточный показатель новых случаев заражения составил 13 868.

Всего с начала пандемии в России выявили 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 966 летальных исходов, еще 1 031 785 человек выздоровели.