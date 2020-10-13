Спрогнозирован 20-дневный рост числа случаев коронавируса в России

Рост числа случаев заражения коронавирусом в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

Горелов объяснил, что такой рост ожидаемый, потому что коронавирус — не исключение в сезонных инфекциях. Он добавил, что два инкубационных периода длятся 28 дней, но рост заболеваемости начался несколько дней назад, и поэтому из подсчетов исключаются условно восемь дней.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что до 2020 года планируется привить 70 процентов россиян, чтобы сделать вирус управляемым. По его словам, можно рассчитывать на то, что к концу в гражданский оборот выйдут миллионы доз вакцин. Тогда в течение 10-20 месяцев появится возможность привить данную часть населения.

На 13 октября в России выявлено 13 866 новых случаев коронавируса, 244 смерти, 7550 выздоровлений. С начала пандемии зарегистрировано 1 236 178 заражений, 22 966 летальных исходов, 1 031 785 выздоровлений.