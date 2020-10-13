Академик РАН рассказал о коварности коронавируса

Новый коронавирус способен провоцировать выработку антител к интерферону. О таком коварном свойстве инфекции рассказал директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, передает РИА Новости во вторник, 13 октября.

«Чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем [больше] мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным (...), вырабатывается, например, у 10-15 процентов переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону», — сказал Гинцбург. Эти антитела, в свою очередь, могут блокировать как вторичный иммунный ответ к COVID-19, так и врожденный иммунитет.

Ранее Гинцбург не исключил, что при первичном заражении COVID-19 в организме человека могут образовываться антитела, которые при повторном заражении могут усиливать заболевание. Так он отреагировал на сообщение о первой смерти после вторичного инфицирования, которая была зафиксирована в Нидерландах.