Глава центра Гамалеи предупредил о «чрезвычайно приятной» для коронавируса погоде

Погода на будущей неделе будет чрезвычайно приятной для коронавируса — похолодание поспособствует распространению инфекции. Об этом предупредил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург добавил, что «мокрые ноги, простуда, холодный ветер» негативно повлияют на развитие врожденного иммунитета.

13 октября в России зафиксировали рекорд по числу умерших с коронавирусом за сутки — он превысил 200 человек и составил 244. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среднесуточные показатели заражения коронавирусом в России за семь дней составляют 8 человек на 100 тысяч населения, но в разные дни это может быть 7,5. По словам Поповой, в Израиле показатель равен 54, в Бельгии и Франции — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, в Испании — 21.

За последние сутки в России выявили 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах и 7550 выздоровлений. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 326 178 случаев заражения, 22 966 летальных исходов, 1031 выздоровление.