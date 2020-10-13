В России зафиксировали рекорд по числу умерших с коронавирусом за сутки — показатель превысил 200 человек и на 13 октября составил 244. Это следует из данных «Яндекса».

12 октября в России зарегистрировали 125 летальных исходов. За последние сутки выявлено 13 868 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7550 человек.

С начала пандемии в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 966 летальных исходов, еще 1 031 785 человек выздоровели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среднесуточные показатели заражения коронавирусом в России за семь дней составляют 8 человек на 100 тысяч населения, но в разные дни это может быть 7,5. По словам Поповой, в Израиле показатель равен 54, в Бельгии и Франции — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, в Испании — 21.

Замдиректора ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что статистика заражений понизится и вернется к летним показателям в феврале-марте 2021 года, а пока в России около трех недель будут сохраняться текущие показатели.