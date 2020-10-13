Академик РАН отреагировал на первую смерть после повторного заражения COVID-19

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург не исключил, что при первичном заражении COVID-19 в организме человека могут образовываться антитела, которые при повторном заражении могут усиливать заболевание. Так он отреагировал на сообщение о первой смерти после вторичного инфицирования, которая была зафиксирована в Нидерландах. Слова Гинцбурга приводит РИА Новости во вторник, 13 октября.

«Возможно [умереть] как и при повторном, так и при первичном [заражении]. При повторном тем более. Вопрос в том — возможно ли, что это было истинное повторное заболевание? Возможно, и было», — сказал Гинцбург.

Он пояснил, что при повторном заражении может произойти антителозависимое усиление инфекционного процесса. Это значит, что эффект заражения в таком случае будет более ярко выражен, поскольку в организме есть антитела.

При этом академик подчеркнул, что точный диагноз умершей в Нидерландах пожилой женщины пока не известен. «Возможно, эта женщина, которая умерла, является жертвой таких монологических механизмов. Возможно, какая-то другая причина», — заключил он.

О смерти 89-летней жительницы Нидерландов после повторного заражения коронавирусом стало известно ранее. Голландские медики отметили, что женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом. Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. После повторного заражения ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации.

При этом в России, по словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, случаев повторного заражения коронавирусом зафиксировано не было. Он отметил, что на данный момент во всем мире было зафиксировано шесть таких случаев.