Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения коронавирусом

В Нидерландах после повторного заражения коронавирусом умерла 89-летняя женщина. Об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в издательстве Оксфордского университета.

Голландские медики отметили, что женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом. Первый раз она заразилась COVID-19 два месяца назад. На второй раз ее состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась через две недели после госпитализации.

По данным голландского портала BNO, этот случай стал первым в мире летальным исходом после второго заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России за все время эпидемии не было выявлено ни одного случая повторного инфицирования. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, что на данный момент во всем мире было зафиксировано шесть таких случаев.