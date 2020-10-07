Мужчина дважды переболел коронавирусом с разными симтомами

Мужчина из США дважды переболел коронавирусом, при этом оба раза с разными симптомами, передает CNN.

Так, 29-летний американец впервые заболел в марте. У него была высокая температура, одышка и боли в теле. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Через два месяца в его крови обнаружили антитела, общее состояние мужчины улучилось настолько, что он смог возобновить пробежки.

Однако уже в июле он вновь почувствовал себя плохо. У американца пропал аппетит и появилась настолько сильная усталость, что он не мог даже говорить по телефону.

Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты, отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того, чтобы это определить, нужно провести генетическое секвенирование образцов вируса, заявила специалист.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении примерно полугода после перенесенного заболевания. По его словам, в настоящее время надежды на формирование коллективного иммунитета нет.