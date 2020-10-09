Подтвержден долгий иммунитет при тяжелой инфекции коронавируса

Ученые Массачусетской больницы общего профиля подтвердили, что люди, пережившие серьезную инфекцию COVID-19, формируют долгий иммунитет против вируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

Исследователи проанализировали образцы крови 343 пациентов с COVID-19, у большинства из которых наблюдались тяжелые симптомы. Образцы крови брали в течение четырех месяцев после появления первых признаков болезни. Плазму крови выделили и нанесли на планшеты, покрытые рецептор-связывающими доменами (RBD) коронавирусного белка, с которым связываются антитела. Ученые посмотрели, как различные типы антител в крови пациентов связываются с RBD, и сравнили это с образцами крови у 1500 человек, полученными до пандемии.

Оказалось, что уровни антитела иммуноглобулина G (IgG) оставались повышенными у этих пациентов в течение четырех месяцев и были связаны с присутствием защитных нейтрализующих антител, которые также продемонстрировали небольшое снижение активности с течением времени. По словам ученых, переболевшие на этот период будут защищены от повторного заражения.

Иммуноглобулин A (IgA) и иммуноглобулин M (IgM) были относительно недолговечными и снижались до низких уровней в течение примерно двух с половиной месяцев или меньше.

Результаты подтверждают возможность использовать тестирование на антитела для отслеживания распространения COVID-19 и выявления вспышек заболевания.