Проверена эффективность вакцин против нового штамма коронавируса

Ученые Йоркского университета в Великобритании проверили эффективность разрабатываемых в настоящее время вакцин против COVID-19 в отношении штамма G, который в настоящее время получил распространение по всему миру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в npj Vaccines.

Большинство вакцин, разрабатываемых во всем мире, основаны на исходном вирусе штамма D, который доминировал в начале пандемии. Сейчас новый штамм G составляет 85 процентов полученных геномов SARS-CoV-2. Оба штамма отличаются друг от друга мутацией D614G, которая затрагивает S-белок (белок-«шип»). У ученых было опасение, что эта мутация может повлиять на эффективность вакцин, однако доказательств этого эффекта найдено не было.

Исследователи проанализировали образцы крови хорьков, которым была введена вакцина-кандидат для борьбы с коронавирусом вне зависимости от его штамма. Однако в случае обоих штаммов препарат вызывал устойчивый иммунитет к SARS-CoV-2. Кроме того, для штамма G, если он превратится в сезонную инфекцию, не потребуется постоянно разрабатывать обновленные вакцины, как в случае с гриппом.