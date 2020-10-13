В Минздраве заявили о недостаточной готовности к наступлению пандемии

Российская инфекционная служба была недостаточно готова к наступлению пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«К сожалению, модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись», — сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что сейчас в стране создана цифровая платформа по числу и состоянию зараженных пациентов, которая позволяет планировать и перераспределять ресурсы для борьбы с инфекцией.

13 октября в России зафиксирован рекорд по числу умерших с положительным тестом на коронавирус — 244 человека за день. За последние сутки выявлено 13 868 новых случаев заражения, выздоровели 7550 человек.

Замдиректора ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что статистика заболеваемости COVID-19 снизится и вернется к летним значениям в феврале-марте 2021 года. Текущие показатели будут сохраняться еще около трех недель.