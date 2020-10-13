В Роспотребнадзоре высказались о приостановке работы предприятий из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о приостановке работы предприятий из-за пандемии коронавируса. По ее словам, в блокировании экономики смысла нет. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает РИА Новости.

«Опыт работы системы в целом для населения всей страны […] позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно», — заявила Попова.

Также глава ведомства рассказала, что среднесуточные показатели заражения COVID-19 в России за семь дней составляют 8 человек на 100 тысяч населения. По ее словам, в Израиле показатель равен 54, в Бельгии и Франции — 28, в Нидерландах — 27, в Великобритании — 22, в Испании — 21.

В России за последние сутки выявили 13 868 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся — в Москве (4618), Санкт-Петербурге (557) и Московской области (420). 244 пациента с COVID-19 скончались, еще 7550 выздоровели.