В Минздраве назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

В России складывается довольно тревожная ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная», — сказал он.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург назвал коронавирус коварным, поскольку он способен провоцировать выработку антител к интерферону. Они появляются у 10-15 процентов переболевших в тяжелой форме и блокируют врожденный иммунитет и вторичный к COVID-19.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что количество новых случаев инфицирования в стране будет увеличиваться еще примерно 20 дней.