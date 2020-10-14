В России разработали новое лекарство от COVID-19

Российские ученые создали новое лекарство для лечения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В сообщении сказано, что препарат воздействует на специфические участки в геноме вируса, и его развитие в клетках подавляется. «Лекарства, работающие по данному принципу, являются эффективным средством для лечения вирусных заболеваний», — отметили в пресс-службе.

Медикаменты представляют собой измененные последовательности генов. При их попадании в организм человека не возникает побочных эффектов, добавили в ФМБА.

Ранее специалисты центра «Вектор» выделили 15 терапевтических средств с выраженным противовирусным действием. Они могут лечь в основу создания лекарств от коронавируса, уточняет ТАСС.

14 октября «Фавипиравир» и другие препараты, используемые в терапии COVID-19, вошли в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В ближайшее время завершится процедура регистрации их предельных цен.