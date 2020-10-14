В Госдуме оценили предложение бесплатно выдавать лекарства по рецепту

Программа по бесплатному обеспечению граждан лекарствами по рецепту обойдется государству в 670-680 миллиардов рублей в год. Такую оценку дал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, сообщает РИА Новости.

По его словам, реализовать такую инициативу можно к 2023 году за счет госбюджета и дополнительных фондов. «В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022-м? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, то сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось», — пояснил Петров.

Депутат уточнил, что рассматривалось два варианта осуществления проекта — через компенсацию затрат гражданина и через бесплатную выдачу препаратов в аптеке. В итоге первый показался более логичным, поскольку цены в аптеках могут быть разные. Компенсацию предлагают выплачивать, исходя из утвержденной государством стоимости медикаментов. Например, если в продаже есть немецкий и российский аспирин, и человек приобретает иностранный, то ему все равно рассчитают выплату по цене российского препарата, потому что у них одинаковое действующее вещество.

Ранее с предложением выдавать медикаменты бесплатно выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что для этого надо наладить механизм обязательного лекарственного страхования.