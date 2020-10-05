Россияне рассказали о своем недовольстве уровнем здравоохранения

Большинство россиян недовольны уровнем здравоохранения в своих регионах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Единой Россией», сообщает РИА Новости.

Так, всего 21 процент респондентов заявили, что удовлетворены уровнем медицины, 79 процентов опрошенных заявили об обратном. Среди недостатков граждане называли заметное подорожание лекарств, а также поборы за оказание официально бесплатных услуг. 12 процентов россиян признались, что не доверяют государственным поликлиникам и посещают только платные лечебные учреждения.

Результаты опроса «Единая Россия» передаст министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Ранее стало известно, что поликлиники и медучреждения вошли в тройку антирейтинга вслед за магазинами и транспортом по длительности очередей. Эксперты подсчитали, что в среднем россияне ждут своей очереди на визит к врачу 16 часов в год, при этом ожидание в поликлиниках россиян раздражает больше всего.

В июле губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проблемах здравоохранения на примере личных историй. Так, один из случаев был связан с поиском врача для дочери, у которой в горле застряла рыбья кость. Главе региона пришлось посетить несколько медучреждений, чтобы получить помощь в экстренной ситуации. «Поехал куда пришло в голову — в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Меня отправили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ). И я вот с ребенком мотался по всему городу, пока доехал-таки наконец в ЦГКБ, где кость вынули», — отметил он.