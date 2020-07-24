Российский губернатор описал попытки попасть к врачу с дочерью

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проблемах здравоохранения на примере личных историй. Ими он поделился с телеканалом «Каскад», интервью доступно на YouTube-канале.

Так, один из случаев был связан с поиском врача для дочери, у которой в горле застряла рыбная кость. Главе региона пришлось посетить несколько медучреждений, чтобы получить помощь в экстренной ситуации. «Поехал куда пришло в голову — в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Меня отправили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ). И я вот с ребенком мотался по всему городу пока доехал-таки наконец в ЦГКБ, где кость вынули», — отметил он.

По словам Алиханова, помещения больниц нуждаются в ремонте и расширении. Он вспомнил, как посещал Детскую поликлинику №5 на улице Дзержинского. «Ты стоишь как селедка в бочке и ждешь приема с ребенком у врача. Это ужасные условия. Старые, еще немецкие здания, которые, понятное дело, не были приспособлены для поликлиники», — заявил губернатор.

Другой случай был связан с посещением Детской областной больницы. «Было ощущение, что ко мне боялись подойти, честно говоря. Я немного вспылил и сказал "Слушайте, я полчаса сижу с ребенком, прошу ко мне как-то отнестись, а вы никак не относитесь". Пришлось немножко на повышенных тонах поговорить, потому что время ожидания, на мой взгляд, крайне большое», — подытожил он, добавив, что «избавиться от давления должности в этой ситуации было бы сложно».

В апреле Алиханов рассказал, что на месяц отказался от посещения парикмахерской, пребывая в самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Он пояснил, что поход в салон красоты был бы нарушением установленных им же правил.