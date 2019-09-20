Медведев пошутил о новой карьере для калининградского губернатора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил модераторские способности губернатора Калининградской области Антона Алиханова в ходе форума «Среда для жизни: города». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 сентября.

Медведев в шутку посоветовал Алиханову подумать об изменении направления карьеры. Уже серьезным тоном он признался, что впервые видит главу региона в роли ведущего.

«Губернаторы — это важные, серьезные люди, а модератор — это вроде легкая, иногда легковесная задача: немножко кого-то подкалывать, находить что-то смешное», — сказал премьер.

После в шутливой форме Алиханов спросил у председателя правительства, может ли он теперь вернуться к основным обязанностям губернатора. «Возвращайтесь, пока не совсем увлеклись», — отреагировал Медведев.

33-летний Антон Алиханов возглавил область в 2016 году и стал самым молодым среди региональных руководителей. Его предшественник Евгений Зиничев стал заместителем директора ФСБ России.

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