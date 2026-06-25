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23:02, 25 июня 2026Спорт

Раскрыта информация о будущем Овечкина в «Вашингтоне»

Журналист Фридман заявил, что «Вашингтон» работает над контрактом с хоккеистом Овечкиным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Инсайдер и журналист Эллиотт Фридман раскрыл будущее российского нападающего Александра Овечкина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит NHL Rumour Report.

Фридман заявил, что руководство «Вашингтона» работает над созданием условий для продления контракта с 40-летним хоккеистом. «Они предпримут еще один шаг, возможно, расчистят место под потолком зарплат», — рассказал журналист.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом. Форвард пока не принял решения по поводу продолжения карьеры в Северной Америке.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

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