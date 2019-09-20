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Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО

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Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в пятницу, 20 сентября.

Алиханов посоветовал генералу читать исторические книги и «помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт».

Ранее в пятницу Джеффри Харриган сообщил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. Он подчеркнул, что военнослужащие тренируются специально для этого. Детали прорыва он уточнять не стал.

В августе Харриган заявил, что последние полтора года США активно собирают информацию о возможностях военной техники российского производства в Сирии.

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