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23:13, 25 июня 2026Мир

В ЕС заявили о процентах на миллиарды евро по кредиту для Украины

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС выплатит три миллиарда евро процентов по кредиту для Украины
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Евросоюзу (ЕС) в ближайшие годы предстоит выплатить около трех миллиардов евро процентов по кредиту для Украины на 90 миллиардов евро. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По словам Домбровскиса, такая сумма процентов связана с тем, что страны ЕС не стали использовать замороженные российские активы для финансирования Киева.

«Из-за того что это политическое решение не было принято, ЕС в ближайшие годы будет выплачивать около трех миллиардов евро процентов из бюджета ЕС. Это цена непринятия такого решения», — сказал еврокомиссар.

Он отметил, что изначально Еврокомиссия предлагала финансировать Киев за счет средств, образующихся от замороженных активов России, не прибегая к их конфискации, однако в декабре 2025 года Бельгия заблокировала это решение.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС согласовал кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро, который должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России. Он утверждает, что законодательство ЕС предусматривает возможность в будущем использовать замороженные российские активы, если вопрос погашения кредита Украиной не разрешится.

Ранее стало известно, что Украина недополучит миллиарды евро на оборонные расходы из кредита ЕС.

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