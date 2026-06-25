Дэвис: В Европе не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

Западные страны не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился. На это указывают и слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа поддерживает украинское производство беспилотников для противостояния России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что в Европе даже не хотят слушать требования России, желая лишь бесконечного продолжения конфликта и наращивания военного потенциала Украины.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом объединение не стремится к роли посредника.