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23:18, 25 июня 2026Мир

В США обвинили Европу в желании продолжать конфликт на Украине

Дэвис: В Европе не заинтересованы в завершении конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Западные страны не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился. На это указывают и слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа поддерживает украинское производство беспилотников для противостояния России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что в Европе даже не хотят слушать требования России, желая лишь бесконечного продолжения конфликта и наращивания военного потенциала Украины.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями. При этом объединение не стремится к роли посредника.

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