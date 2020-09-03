Подсчитано потраченное в очередях время россиян

Эксперты агентства «Русопрос» и сервиса доставки «СберМаркет» подсчитали, сколько времени в году россияне проводят в очередях и где чаще всего им приходится сталкиваться с ожиданием обслуживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Согласно материалам опроса, в среднем россияне проводят в очередях 5,5 дня в год. Больше всего времени они тратят в ожидании на кассах супермаркетов — 27 часов в год. Немного меньше — 22 часа — занимает ожидание в магазинах у дома. В общей сложности жители страны ждут своей очереди для оплаты покупок два дня в год.

На втором месте оказались очереди во время поездок в общественном транспорте, в них россияне проводят в среднем 24 часа в год. Замыкают тройку поликлиники и медучреждения, где посетители ждут своей очереди 16 часов в год. Далее по убыванию расположились очереди в государственных учреждениях и МФЦ, непродовольственных магазинах, банках, вокзалах и аэропортах, банкоматах и билетных кассах. При этом ожидание в поликлиниках и госучреждениях россиян раздражает больше всего (26,7 и 17,2 процента соответственно).

В среднем за всю жизнь россияне тратят на ожидание своей очереди 1,1 года. При этом мужчины ждут почти вдвое дольше, чем женщины — 6,8 дня против 4,1 дня в год. Примечательно, что в разных городах страны этот показатель отличается. Больше всего за всю жизнь в очередях стоят краснодарцы и москвичи: 1,4 и 1,3 лет соответственно. Меньше всех остальных россиян — 0,9 года на протяжении жизни — стоят в очередях жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Чтобы избежать очередей, более 60 процентов россиян не посещают супермаркеты в час пик, а еще четверть (преимущественно молодые люди в возрасте 25-34 лет) делают выбор в пользу доставки продуктов. Также более половины жителей страны пользуется онлайн-сервисами: мобильным банком (68 процентов), удаленной записью к врачу (60,7 процента), покупка билетов (52,6 процента) и получение госуслуг через интернет (51 процент).

Ранее стало известно, что 80 процентов россиян по возвращении из отпуска испытывают грусть. Кроме того, 86 процентов путешественников из России, вернувшись на работу или учебу после поездки, хотят снова отправиться отдыхать «хоть на немного».