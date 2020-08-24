Назван процент работающих удаленно россиян

Более четверти россиян (26 процентов), перешедших на работу из дома во время режима самоизоляции, остаются на удаленке. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Работа.ру», которые приводят «Ведомости».

По их данным, 15 процентов опрошенных чередуют работу из дома и из офиса. При этом большинство респондентов (59 процентов) вернулись в офисы.

Также выяснилось, что во время самоизоляции больше всего россияне скучали по рабочей обстановке (34 процента), по коллективу (22 процента), по удобному рабочему месту (18 процентов) и по корпоративной жизни (9 процентов). 43 процента участников опроса признались, что не скучали ни по чему, работая из дома.

Опрос проводился среди экономически активного населения старше 18 лет. В нем приняли участие более 4200 человек, из которых более 1260 работали из дома в период самоизоляции.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Целями нацпроекта названы увеличение производительности труда, оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.