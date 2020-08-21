Работникам завода в Бурятии выплатили долги по зарплате после проверки Роструда

Работникам Улан-удэнского авиаремонтного завода в Бурятии выплатили долги по зарплате после проверки Роструда. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Сумма долга, образованного за четыре месяца перед 103 сотрудниками, составила 10 миллионов рублей. «В результате принятых мер работодатель приступил к погашению задолженности, выплатив 7,3 миллиона рублей. Полная ликвидация долга по оплате труда остается на контроле гострудинспекции», — рассказали в Роструде.

Материалы проверки по факту нарушения трудового законодательства направлены в следственные органы для возбуждения административного производства.

Ранее в августе сообщалось, что большинство россиян (48 процентов опрошенных) готовы брать на себя ответственность и много трудиться ради большой зарплаты. 36 процентов предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом. 7 процентов респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности на рабочем месте.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.