Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Исследователи сервиса «Работа.ру» назвали россиянам самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке в августе. Об этом сообщает RT.

Так, от 250 тысяч рублей в месяц может получать главный по сторис в компании-производителе смартфонов. Однако уточняется, что это сезонная работа продолжительностью в четыре месяца.

Зарплату от 175 тысяч рублей предлагают инженеру автоматизированного тестирования. В его обязанности входят проверка программного обеспечения, написание автоматизированных тестов и обучение тестированию коллег.

Тройку наиболее высокооплачиваемых вакансий на удаленке замкнула позиция менеджера по подбору персонала, на такой должности предлагают от 150 тысяч рублей.

Кроме того, согласно данным специалистов, на зарплату до 150 тысяч рублей могут претендовать соискатели на позицию NET-разработчика, а от 120 тысяч рублей — технические писатели, которые создают краткую и понятную техническую документацию.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин хотел бы трудиться из дома и перейти на удаленную работу. Примерно треть предпочла бы, чтобы работа находилась ближе к дому, а пятая часть респондентов хочет изменить график работы.

Сейчас на удаленке работают порядка 4,6 миллиона человек в России, это 9 процентов трудоустроенных граждан. По расчетам Минтруда, дистанционная занятость останется востребованной и после окончания пандемии.