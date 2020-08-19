Россияне захотели работать из дома

Каждый десятый россиянин хотел бы трудиться из дома и перейти на удаленную работу. Результаты опроса Роструда, опубликовало РИА Новости. Примерно треть предпочла бы, чтобы работа находилась ближе к дому, а пятая часть респондентов хочет изменить график работы. Опрос проводился в июле. В нем приняли участие более 9 тысяч человек из всех регионов страны.

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Большинство участников опроса (64 процента) признались, что все равно ходили бы на работу даже при условии отсутствия финансовых проблем, чтобы трудиться ради удовольствия. Оставшиеся 36 процентов говорят, что в таком случае занимались бы домашними делами.

Ранее, называя отрицательные стороны работы из дома, россияне жаловались на родственников, которые отвлекают их от исполнения служебных обязанностей. Также работающие на удаленке признались, что не всегда могут правильно организовать рабочий процесс, некоторым мешает плохая коммуникация с коллегами, а многие признались, что продолжают трудиться даже когда рабочий день уже закончился. Плюсами удаленного формата граждане считают отсутствие необходимости тратить время на дорогу и удобство планирования времени.

Сейчас на удаленке работают порядка 4,6 миллиона человек в России, это 9 процентов трудоустроенных граждан. По расчетам Минтруда, дистанционная занятость останется востребованной и после окончания пандемии.