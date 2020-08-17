Россиянам разрешили уходить с работы раньше еще в один день

Верховный суд (ВС) разрешил россиянам пораньше уходить с работы в день рождения, информация об этом появилась на сайте высшего судебного органа.

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При этом есть одно условие — завершить рабочий день досрочно в праздник сотрудники могут в том случае, если в компании сложилась соответствующая традиция. Такое решение ВС принял после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «‎Волгофарм». Она в день рождения пораньше ушла с работы, предупредив заранее руководителя. Однако традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, и после проверки работодатель уволил сотрудницу за прогул. Суды признали увольнение законным.

Ранее стало известно, что в мире с начала пандемии и вынужденного перехода на удаленку рабочий день увеличился на 48,5 минуты, а количество совещаний — на 13 процентов. В России на удаленке работают 9 процентов трудоустроенных граждан (около 4,6 миллиона человек).