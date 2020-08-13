Работающие на удаленке россияне пожаловались на родственников

Россияне, которые продолжают работать на удаленке, рассказали о плюсах и минусах такого режиме. Почти 22,8 процента граждан пожаловались на родственников, из-за которых они отвлекаются от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос Роструда.

Каждый пятый респондент (21 процент) признался, что не может нормально организовать рабочий день, еще 13 процентам мешает работать плохая коммуникация с коллегами, почти 12,5 процента участников опроса сказали. что продолжают трудиться когда рабочий день уже закончился. Однако в целом почти четверть респондентов — 24,8 процента — не видят в удаленном режиме работы никаких минусов.

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Говоря о положительных сторонах, россияне отмечают отсутствие необходимости тратить время на дорогу (35,1 процента), возможность выбирать место, откуда удобнее работать (17 процентов), а почти 15 процентов граждан указывают на удобство планирования рабочего дня. Кроме того, для 8,29 процента опрошенных главным плюсом оказалось неучастие в офисной жизни и сплетнях.

Сейчас россияне могут работать из дома даже если такой формат деятельности не предусмотрен трудовым договором. Работодатели могут использовать такую возможность «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции».