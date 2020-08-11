Россиянам объяснили порядок перевода на удаленную работу

Министерство труда объяснило россиянам порядок перевода на удаленку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что работники могут перейти на удаленную работу, даже если такой формат деятельности не предусмотрен трудовым договором. Работодатели могут использовать такую возможность «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». Так, они могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности.

Для перевода сотрудников на удаленную работу достаточно издать соответствующий приказ. В документе необходимо указать условия работы, в том числе график. При этом заработная плата, при сохранении должностных обязанностей, будет начисляться на том же уровне.

Ранее стало известно, что рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Размер надбавок различается в зависимости от региона и рассчитывается исходя из районного коэффициента. В целом они составляют от 15 до 100 процентов от зарплаты.