Россияне захотели продолжать работать из дома

Каждый десятый человек в России захотел продолжать работать из дома, при этом чем выше зарплата, тем больше шансов получить одобрение от руководства. К таким выводам пришли специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут «Ведомости».

Сотрудник с высокой зарплатой может брать на себя ответственность, руководство доверяет ему больше и охотнее отпускает на удаленку, поясняют эксперты. Опрос показал, что на удаленный формат перешли 43 процента респондентов. Большинство (72 процента) заявили, что вынуждены были трудиться и в нерабочее время.

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Самым комфортным форматом работы для опрошенных оказался смешанный — на дому с посещением офиса несколько раз в неделю.

Ранее Минтруд поддержал законопроект о возмещении затрат, которые связаны с удаленной работой. Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Депутаты также предложили внести в ТК такие понятия, как удаленная и комбинированная работа.

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