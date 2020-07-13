Россиянам разъяснили порядок возмещения затрат на удаленную работу

Министерство труда разъяснило порядок возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Об этом пишет РИА Новости.

В министерстве отметили, что относительно вопросов компенсации затрат на электроэнергию для удаленных сотрудников решение будет приниматься исходя из актов организаций и трудовых договоров.

Также отмечается, что взаимодействие с работодателем в нерабочее время на удаленке должно будет оплачиваться как сверхурочная работа. «Предполагается, что для удаленных работников, так же как и для работающих в офисе, будет установлен график работы» , — пояснили в ведомстве.

Ранее Минтруд поддержал депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Законопроект, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников. Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты и т.д.

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