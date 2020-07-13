В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство в целом выразило поддержку подготовленным поправкам в Трудовой кодекс (ТК), которые дополняют его, в том числе и положениями об удаленной работе. Законопроект, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников.

Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты и т.д.

По словам авторов законопроекта, он также должен защитить работников на дистанционке от круглосуточной работы. Депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Ранее в России работодателям решили запретить отслеживать местоположение своих сотрудников, работающих на удаленке. Депутаты предложили внести такие поправки в ТК, как понятие удаленной и комбинированной работы. При этом они планируют исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

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