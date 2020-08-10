Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки

Рабочая группа, готовящая ко второму чтению законопроект об удаленной работе, обсуждает вопрос о распространении северных надбавок на сотрудников, трудящихся дистанционно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.

Член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов рассказал, что практический интерес в первую очередь представляет вопрос о выплате надбавок трудящимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, так как работа в шахтах или на опасных производствах маловозможна в удаленном формате.

Размер надбавок различается в зависимости от региона и рассчитывается исходя из районного коэффициента. В целом они составляют от 15 до 100 процентов от зарплаты. Максимальную сумму планируется выплачивать работающим на Чукотке, отдельных районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах. Кроме того, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере в размере от 10 до 100 процентов в зависимости от местности и периода, пишет газета.

«Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — отмечает Прокопов.

В Минтруде России на вопрос издания о позиции ведомства по этому вопросу ответили, что изменения в законопроект будут обсуждаться в ходе дискуссии в Госдуме.

Госдума 21 июля приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, предполагающий поправки в главу 49.1 Трудового кодекса. Они закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Кроме того, поправки закрепляют право работника на удаленке быть офлайн — то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.