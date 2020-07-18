Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян. Об этом ТАСС рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По мнению специалиста, в нынешних условиях уменьшение числа рабочих дней приведет не только к падению зарплат, но и к снижению производительности труда. Он также отметил, что четырехдневная рабочая неделя негативно повлияет на конкурентоспособность российской экономики.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков, в свою очередь, считает, что в случае сокращения числа рабочих дней основной проблемой станет повышение интенсивности труда. Так, россиянам, возможно, придется работать по десять часов в день. По его словам, это увеличит профессиональную и общую заболеваемость, что сформирует предпосылки к новым эпидемическим заболеваниям.

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.