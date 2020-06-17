Пандемию коронавируса назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе в России

Пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Такое мнение высказал глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), сообщает РИА Новости в среду, 17 июня.

Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян. «Те, кто работают сегодня на удаленном доступе, понимают, что им проще и лучше выполнить поставленную задачу быстрее, сэкономить время, потратить его по своему усмотрению, тем самым не повлияв негативно на производительность труда», — сказал депутат.

По его словам, эволюционно жизнь сама подтолкнет работодателей и их сотрудников к такому формату работы. Он напомнил, что год назад российские политики активно обсуждали возможность введения четырехдневной рабочей недели. В частности, идею поддерживал на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2019 году Минтруд в своем докладе отмечал, что подобная инициатива будет способствовать охране здоровья работников и улучшению качества жизни, но отразится на себестоимости продукции и увеличит затраты на рабочую силу. При этом в Федерации независимых профсоюзов отмечали, что переход к сокращенной рабочей недели наблюдается по всему миру.

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