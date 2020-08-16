Россиянам дали советы по правильной организации отдыха в выходные

Научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова дала россиянам рекомендации по правильной организации отдыха в выходные дни. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отметила специалист, у каждого человека свои потребности, поэтому при планировании отдыха в выходные их необходимо учитывать. Это зависит от того, с кем человек проживает, есть ли у него дети и что ему нужно для восстановления после рабочей недели.

В частности, людям с активной жизненной позицией и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, следует выбирать спокойный отдых, считает Кравцова. И наоборот, работникам офисов в выходные нужна активность. Поэтому, полагает она, в конце недели следует заниматься тем, что человек не делал на неделе. «Если двигался - посидеть, если много общался, то побыть в одиночестве», — пояснила социолог.

В качестве идеального варианта она предложила пригласить гостей или провести время с детьми, поскольку в этих случаях умеренная активность сочетается с общением. Таким образом, человек успевает набраться сил перед новой рабочей неделей, полагает Мария Кравцова.

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