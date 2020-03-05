Названо главное занятие россиянок в свободное время

Большинство россиянок в свободное время не отдыхают, а занимаются домашними делами, детьми и дачей. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

О домашних хлопотах после работы сообщили 63 процента опрошенных женщин. Другими популярными ответами были просмотр телевизора и прослушивание радиопередач (39 процента), чтение книг (32 процента), общение с друзьями (31), занятие хобби (28).

72 процента проживающих со своими партнершами мужчин также рассказали, что после работы женщины заняты выполнением других обязательных дел. Время на «просто отдых» есть у 18 процентов россиянок, на интернет и компьютерные игры — у 17 процентов.

У каждой третьей женщины в России в среднем по четыре-семь часов свободного времени в будний день, у каждой пятой — по два-три часа, у 18 процентов — больше восьми часов. Некоторые оказались сильно заняты даже по выходным. У 12 процентов есть только два-три часа на себя, у 35 — четыре-семь.

Опрос ВЦИОМ проходил 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее россиянки сообщили, что на 8 Марта собираются получить в подарок косметику, духи и ювелирные украшения. Именно это им планируют дарить мужчины.

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