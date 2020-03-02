Россиянки поделились самыми нелепыми обвинениями в сексуальной распущенности

Пользовательницы Twitter обсудили самые нелепые причины, по которым их когда-либо упрекали в сексуальной распущенности. Пост, под которым россиянки поделились своими историями, опубликовала девушка с ником «жюс актимель».

Она рассказала, что однажды получила подобное обвинение за то, что выложила в сеть фотографию супа и, посетовав, что наварила слишком много, предложила с кем-нибудь поделиться. «Все же знают, что "отлить супа" — это эвфемизм для "отсосать"» — парировала в ответ на сочтенные абсурдными обвинения девушка.

В комментариях многие написали, что получали упреки в доступности из-за того, что красили губы красной помадой. Еще одной частой причиной обвинений в половой невоздержанности становился отказ знакомиться, вступать в отношения или заниматься сексом с мужчиной. Некоторые отметили, что периодически слышат подобное, потому что у них есть друзья мужского пола или коллеги-мужчины.

Пользовательница ArinaV3 рассказала, что ее бывший молодой человек разорвал подаренный ей коллегами билет на концерт группы Depeche Mode, а также обозвал ее за это шлюхой. По словам девушки по имени Катрин, она услышала такое оскорбление, когда ее кот случайно запрыгнул на соседскую клумбу.

Россиянки также поделились подобными историями из детства. Многие вспомнили, как были вынуждены слушать оскорбления от учителей, потому что приходили в школу с распущенными волосами или в юбках выше колена. А «Пыльная варежка» рассказала, как ее отчим, когда ей было 14 лет, говорил, что ее будущее — «это работа шлюхой на немецкой трассе», потому что она слушала группу Rammstein (которую мужчина тоже любил).

Ранее в феврале в российском сегменте Twitter стал популярен флешмоб под названием «Тест на испорченность». В нем пользователям предлагалось протестировать, насколько они сексуально распущенны. В сети также появились вариации на первоначальную тему, например, пацанская версия или «Тест на испорченность возрастом».

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