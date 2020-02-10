Статья о лесбиянках в журнале 1953 года удивила современных читателей

Преподаватель британского Эксетерского университета Яна Функе (Jana Funke) опубликовала в Twitter фото страницы американского журнала Sexology («Сексология»). В статье, датированной октябрем 1953 года, приводилась классификация лесбиянок. Современных читателей материал удивил, а приводимая в нем типология показалась микроблогерам нелепой.

«А какая ты лесбиянка? Видимо, американский журнал "Сексология" к 1950-ым все еще не открыл для себя термин "бисексуальность", хоть он и использовался к тому моменту не менее 50 лет», — отметила Функе в подписи к снимку.

В журнале утверждалось, что гомосексуальные женщины делятся на три типа: полные лесбиянки; те, кого в равной степени привлекают мужчины и женщины; а также те, кто практикует гомосексуальность время от времени. При этом изображения женщин были раскрашены в зависимости от типа: чем выше уровень гомосексуальности, тем больший процент тела закрашен темным.

Пользователи сети посчитали «классификацию лесбиянок» абсурдной и в комментариях посмеялись над статьей. «Пожалуй, добавлю "практикует гомосексуальность время от времени" в свою биографию», — пошутил пользователь с ником @jcbernthal. «Отныне я буду говорить, что я полулесбиянка, а не что я бисексуальна», — заявила Smallpoutyone.

Многие отметили, что раскрашивание женщин таким образом, каким это сделали в журнале, лишено смысла. «Полные лесбиянки — это единственные женщины, которые знают, как правильно наносить автозагар», — поиронизировала одна из комментаторш. «Вторая наверняка носила очень странный купальник», — добавил Damndog.

В сентябре 2019 года в сети обсуждали снятое в 1980-х годах в Великобритании видео, в котором жители города Сандерленд рассказывали об отношении к гомосексуалам. Многих удивило, что в то время большое количество опрошенных относилось к ЛГБТ толерантно.

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