Телеканал призвали бойкотировать из-за поцелуя лесбиянок в эфире

Видео: Zola / YouTube

Американская консервативная организация One Million Moms раскритиковала телеканал Hallmark Channel, показавший в эфире рекламу с поцелуем лесбиянок. Как сообщает Daily Mail, организация призвала бойкотировать канал, пока он не перестанет показывать эту рекламу.

Ролик, из-за которого канал оказался под угрозой бойкота, рекламирует услуги компании Zola, организующей свадьбы. На видео женщины целовались в полном людей зале.

«Нас уже достало, что нам навязывают гей-пропаганду. Пожалуйста, уберите с вашего канала это и все остальное, что связано с геями, лесбиянками, бисексуалами и как их там еще называют», — говорится в обращении организации. Ее представители также порекомендовали Hallmark Channel не быть политически корректным, продвигая толерантность и принятие гомосексуальности.

В Zola заявили, что это не первая их реклама с гомосексуальными парами, так как компания стремится показать разнообразные типы отношений. Представители компании также отметили, что в основном отзывы зрителей на такую рекламу были позитивными, добавив, что их не волнует, будет ли реклама снята с эфира.

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