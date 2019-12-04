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Рекламу велотренажера раскритиковали за ненависть к женщинам

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Peloton / YouTube

Пользователи социальных сетей и зарубежные СМИ раскритиковали рекламу велотренажера Peloton, назвав ее «зловещей». На на ролик, получивший на YouTube в несколько раз больше дизлайков, чем положительных отметок, обратило внимание издание Vice.

По сюжету супруга получает в подарок от мужа велотренажер. Далее следует нарезка кадров, где она рано встает, чтобы позаниматься, спешит к тренажеру после работы, а также устало сообщает, что «оно того стоило». В финале пара вместе смотрит видеонарезку с ее тренировками.

Журналисты назвали видео «30-секундным рассказом об отчаянном путешествии одной женщины в оздоровительный ад». Издание отметило женоненавистнический посыл ролика, подчеркнув, что его героиня предпочла находиться где-нибудь еще, нежели дома с мужем, которого она ненавидит, вынужденная играть в заботу о здоровье и семейном счастье.

По мнению журналистки Vice Кэти Уэй (Katie Way), этот ролик демонстрирует разрушение души героини. Автор статьи отметила, что в течение ролика зрители видят, как Peloton порабощает ее, а в конце женщина с благоговением благодарит мужа-дарителя. «Она успокоила своего доброжелательного, даровавшего Peloton бога... пока», — заключила Уэй.

Пользователи Twitter ужаснулись рекламе, заметив, что участвовавшие в создании таких роликов люди должны отправиться за решетку. «Мы все должны ценить то, что объединяет нас как нацию, как народ. Коллективная ненависть к этой рекламе Peloton — это то, что нужно», — писали они.

Ранее в Великобритании запретили рекламу магазина одежды Missguide с демонстрацией купальников. В ней обнаружили объективацию женщин.

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