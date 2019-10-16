Рекламу магазина одежды запретили из-за полуголых женщин

dailymail.co.uk

Управление по стандартам рекламы в Великобритании запретило к показу видеорекламу магазина одежды Missguided, так как один из зрителей усмотрел в ней объективацию женщин. Об этом пишет Huffington Post.

В ролике рекламировались купальники фирмы. Модели в бикини позировали около бассейна, возле моря и на мотоцикле, при этом одна из них вела пальцем по внутренней стороне бедра, а другая сидела на пляже, расставив ноги.

В жалобе на рекламу один из зрителей указал, что подобное видео объективирует женщин. Регулятор провел собственное расследование и пришел к выводу, что видеоряд действительно склоняет зрителей к тому, чтобы рассматривать женщин в ролике в качестве сексуального объекта.

Представители Missguided в ответ заявили, что рекламировали не только одежду, но и определенный стиль жизни. Они добавили, что в ролике немало кадров, где показаны лица женщин, а многочисленные ракурсы снизу были призваны подчеркнуть уверенность и силу героинь видео.

Кроме того, в Missguided отметили, что так как их реклама была показана во время выхода в эфир реалити-шоу Love Island, они старались соответствовать запросам целевой аудитории.

Love Island — британское реалити-шоу, участники которого проводят несколько недель на вилле, где часто появляются перед камерами в купальниках. Их цель — найти себе пару из числа остальных конкурсантов и получить за это денежный приз.

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