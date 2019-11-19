Опасный вирус атаковал устройства через рекламу «Макдоналдс»

Банковский вирус под названием Mispadu распространился через фальшивую рекламу заведений «Макдоналдс». Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Киберпреступники публиковали в социальной сети Facebook рекламу, где предлагали пользователям получить купоны на скидку в рестораны сети «Макдоналдс». Переходя по ссылкам, жертвы попадали на фальшивый сайт сети, где под видом купонов скачивали зараженные файлы формата ZIP. При запуске вредного файла юзер активировал вирус Mispadu.

Известно, что троян способен собирать персональные данные пользователя с зараженного устройства, — в том числе банковскую информацию и данные о загруженных программах. Помимо этого, вирус имитировал нажатие клавиш и движения мышью, а также мог в любой момент делать снимки экрана.

Эксперты отметили, что вирус Mispadu можно найти в официальном магазине Google Chrome в Бразилии. В описании программы сообщается, что она помогает защитить браузер, но это обещание ложно.

Ранее пользователей Android атаковал Xhelper. Этот «неудаляемый» вирус заразил более 45 тысяч устройств за несколько месяцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!