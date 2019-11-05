Пользователи Windows незаметно стали жертвами атаки хакеров

Эксперт в области кибербезопасности по имени Кевин Бомон (Kevin Beaumont) обнаружил атаку на Windows, использующую уязвимость в системе. На своей странице в Twitter он сообщил, что уязвимость зафиксировали специализированные системы.

Брешь, названная BlueKeep, используется злоумышленниками для майнинга криптовалют с помощью зараженных машин. Используя уязвимость, хакеры захватывали устройство и устанавливали над ним полный контроль. Позднее данные Бомона об атаке подтвердили его коллеги из компании Kryptos Logic.

По сообщениям специалистов, преступники сами ищут уязвимые устройства и атакуют их, поскольку созданное ими опасное ПО не распространяется самостоятельно. Предполагается, что в нападениях используются программы для майнинга Monero.

BlueKeep затронула пять версий Windows, в том числе Windows 7, Server 2008, 2008 R2 а также 2003 и XP. Летом 2019 года эксперты оценили общее число устройств, подверженных этой уязвимости, в более чем 800 тысяч.

Ранее эксперты зафиксировали распространение вируса Xhelper. Программа Xhelper тщательно прячется от жертв и способна сама себя переустановить.

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