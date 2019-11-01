Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp

Высокопоставленные чиновники в 20 странах подверглись хакерской атаке. Об этом агентству Reuters рассказали знакомые с ходом расследования источники.

Киберпреступники использовали уязвимости в мессенджере WhatsApp, чтобы получить доступ к смартфонам как минимум 1400 пользователей. Значительную часть жертв составляют правительственные и военные чиновники из стран, большинство из которых являются союзниками США. В частности, под удар попали индийские журналисты, ученые, юристы и защитники сообщества далитов в Индии. Основная атака проходила в период с 29 апреля по 10 мая 2019 года.

Хакеры использовали программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group. Неизвестно, кто стоит за этим взломом, NSO утверждает, что продает свою продукцию исключительно государственным заказчикам для борьбы с терроризмом и преступностью.

В WhatsApp заявили, что ранее на этой неделе предупредили взломанных пользователей о прошедшей атаке. Компания не стала раскрывать имена пострадавших клиентов.

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